В Киеве накануне 1 сентября закрыли школу из-за COVID-19

В Киеве закрыли учебно-воспитательный комплекс "Социум" из-за вспышки там коронавируса – COVID-19 заболели двое преподавателей, которые находились в контакте с 21 работником учреждения.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА. Обучение для школьников там со 2 сентября начнется в дистанционном режиме.

"31 августа 2020 в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов УВК № 240 "Социум", которые находились в контакте с 21 работником школы. Еще у одного педагога – признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура", – отметили в Департаменте.

Там добавили, что онлайн обучение начнется в учреждении согласно расписанию уроков 2 сентября.

Напомним, учения с 1 сентября в школах Украины начнется в условиях карантина из-за мирового пандемии коронавируса. В школах введут противоэпидемические мероприятия, а посещать учебные заведения смогут только дети из тех регионов, которые не попали в "красную зону" карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дети с 1-го по 4 класс обязаны носить маски в школах Украины, однако должны соблюдать дистанцию максимально, как только это возможно.

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