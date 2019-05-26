В Киеве начался внезапный концерт "Океан Ельзи": в сети ажиотаж

В Киеве в воскресенье, 26 мая, начался концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

Он проходит на территории ВДНХ и приурочен Дню Киева. Ранее Вакарчук анонсировал, что "сцену поставили на 360 градусов, чтобы она была доступной для просмотра", назвав концерт демократичным.

В Instagram музыкант накануне показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению и добавил, что группа ждет своих поклонников.

Пользователи сети также начали делиться фотографиями с места событий.

Накануне концерта "Океана Ельзы" Instagram

Накануне концерта "Океана Ельзы" Instagram

Накануне концерта "Океана Ельзы" Instagram

Концерт начался примерно с часовым опозданием. Люди сразу же начали делиться фотографиями и видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику. Он представил свою партию и рассказал, почему хочет попасть в Верховную Раду.

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