В Киеве начался внезапный концерт "Океан Ельзи": в сети ажиотаж

В Киеве в воскресенье, 26 мая, начался концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".
Он проходит на территории ВДНХ и приурочен Дню Киева. Ранее Вакарчук анонсировал, что "сцену поставили на 360 градусов, чтобы она была доступной для просмотра", назвав концерт демократичным.
В Instagram музыкант накануне показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению и добавил, что группа ждет своих поклонников.
Пользователи сети также начали делиться фотографиями с места событий.
Накануне концерта "Океана Ельзы"
Накануне концерта "Океана Ельзы"
Накануне концерта "Океана Ельзы"
Концерт начался примерно с часовым опозданием. Люди сразу же начали делиться фотографиями и видео в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику. Он представил свою партию и рассказал, почему хочет попасть в Верховную Раду.
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