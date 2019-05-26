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/Новости Киева

В Киеве начался внезапный концерт "Океан Ельзи": в сети ажиотаж

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В Киеве в воскресенье, 26 мая, начался концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

Он проходит на территории ВДНХ и приурочен Дню Киева. Ранее Вакарчук анонсировал, что "сцену поставили на 360 градусов, чтобы она была доступной для просмотра", назвав концерт демократичным.

В Instagram музыкант накануне показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению и добавил, что группа ждет своих поклонников.

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Пользователи сети также начали делиться фотографиями с места событий.

Накануне концерта "Океана Ельзы"

Накануне концерта "Океана Ельзы"

Instagram

Накануне концерта "Океана Ельзы"

Накануне концерта "Океана Ельзы"

Instagram

Накануне концерта "Океана Ельзы"

Накануне концерта "Океана Ельзы"

Instagram

Концерт начался примерно с часовым опозданием. Люди сразу же начали делиться фотографиями и видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику. Он представил свою партию и рассказал, почему хочет попасть в Верховную Раду.

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
УкраинаКиев
Тег
Океан Ельзи
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
внезапно начинается понос.
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Попова Анастасия
Попова Анастасия
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