В Киеве начали отапливать 775 домов

В Киеве с пятницы, 16 октября, началось подключение жилых домов, больниц и детских садов к отоплению.

По состоянию на 16:00 тепло подавалось в 7,8% жилого фонда (775 домов), сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Также отопление дали в пять больниц (1,5%) и два детских сада (0,4%). Отмечается, что учреждения социальной сферы подключаются по индивидуальным заявкам.

В КГГА подчеркнули, что подключить всех потребителей в более сжатые сроки нет возможности из-за того, что резкое увеличение тепловой нагрузки температуры теплоносителя и давления может привести к аварии.

"Информируем, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2700 км тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около семи дней. Поэтому город принял решение о старте отопительного сезона 16 октября, учитывая прогноз о резком похолодании со следующей недели", – пояснили в администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на тепло в разгар отопительного сезона могут вырасти на 15-16%. По словам аналитика Егора Комова, уже в декабре на рынке стоимость газа может составить 7 грн (сейчас около 5,4 грн).