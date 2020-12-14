В Киеве на журналистку напал мужчина и сразу же поплатился

В Киеве на Выдубичах мужчина набросился на журналистку Kiev.Live во время съемки сюжета.

Она спрашивала у продавцов в киосках, как район борется с гололедом, посыпают ли территорию песком (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В этот момент на оператора и журналистку накинулся неизвестный и хотел отогнать их, но сразу же упал прямо в лужу.

"Вот мы видим, как это работает, лед не посыпали песком и солью и вот мужчина, который на нас пытался сейчас напасть сам же упал на своих ошибках", – сказала девушка на камеру.

Когда мужчине удалось встать, он не угомонился и продолжил атаковать съемочную группу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве травматологическое отделение Клинической больницы скорой помощи было заполнено людьми, которые пострадали из-за гололедицы.

Машины скорой помощи стояли в очереди у входа, а в приемное отделение постоянно подвозили новых пациентов с травмами различной степени тяжести. В основном, киевляне обращались к врачам с переломами конечностей.