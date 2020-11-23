В Киеве полиция составила 243 админпротоколов за нарушение карантина

В течение 21-22 ноября в Киеве полицейские составили 243 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, на выходных было проверено 1509 объектов.

В большинстве случае правоохранители фиксировали работу учреждений хозяйственной деятельности, которые были открыты несмотря на запрет в рамках карантина выходного дня.

По результатам проверок на должностных лиц были составлены админпротоколы за невыполнение требований части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

"Кроме этого, правоохранители проводили проверки в общественных зданиях и общественном транспорте на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты. В результате за нарушение требований части 2 статьи 44-3 КУоАП составлено 17 административных протоколов, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен", - уточнили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве закрыли ресторан, который трижды попался на нарушении карантина выходного дня.