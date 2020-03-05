В Киеве на улице Владимирской, 52 прорвало трубопровод, в результате чего посреди улицы провалился асфальт.

Сейчас движение по дороге частично ограничено, сообщается на странице "Киевавтодора" в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

На Владимироской из-за прорыва трубы провалился асфальт facebook.com/kievavtodor

"Сотрудники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать прорыв. Позже балансодержатель сетей восстановит покрытие проездной части", – уточнили в предприятии.

На Владимироской из-за прорыва трубы провалился асфальт facebook.com/kievavtodor

На Владимироской из-за прорыва трубы провалился асфальт facebook.com/kievavtodor

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 января на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

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