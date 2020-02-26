В среду, 26 февраля, в Киеве на Троещине разгорелся масштабный пожар в районе гаражей, расположенных параллельно улице Закревского.

Подтверждающее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, очагом возгорания стала СТО. Информации о пострадавших и других деталей пока нет.

В Киеве разгорелся мощный пожар

По данным "Информатора", в районе улиц Закревского и Электротехничной загорелись четыре грузовых автомобиля. На место ЧП прибыли пожарные и медики. Едкий густой дым окутал всю Троещину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на проспекте Глушкова, 1, вспыхнул масштабный пожар. Как оказалось, горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на территории ВДНХ.

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