В Киеве на станции Героев Днепра закроют вестибюль: названы сроки

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" с 19 по 23 декабря не будет работать вестибюль №1 из-за установки новых турникетов.

В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" рассказали, что после завершения работ пассажиры смогут рассчитываться за проезд любыми электронными способами оплаты. В частности, qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

Также известно, что новые турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

Новые турникеты. Пресс-служба метрополитена

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые, которые будут принимать оплату с помощью банковских карт и смартфонов с NFC.

Список станций, где запланировано обновление турникетов:

Синяя ветка:

"Героев Днепра"

"Оболонь"

"Почайна"

"Тараса Шевченко"

"Контрактовая площадь"

"Льва Толстого"

"Лыбидская"

Зеленая ветка: