В Киеве на станции Героев Днепра закроют вестибюль: названы сроки
В Киеве на станции метро "Героев Днепра" с 19 по 23 декабря не будет работать вестибюль №1 из-за установки новых турникетов.
В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" рассказали, что после завершения работ пассажиры смогут рассчитываться за проезд любыми электронными способами оплаты. В частности, qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.
Также известно, что новые турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые, которые будут принимать оплату с помощью банковских карт и смартфонов с NFC.
Список станций, где запланировано обновление турникетов:
Синяя ветка:
"Героев Днепра"
"Оболонь"
"Почайна"
"Тараса Шевченко"
"Контрактовая площадь"
"Льва Толстого"
"Лыбидская"
Зеленая ветка:
"Кловская"
"Дворец спорта"
"Дружбы народов"
"Выдубичи"
"Славутич"
"Осокорки"
"Позняки"
"Харьковская"