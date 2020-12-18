В Киеве на станции Героев Днепра закроют вестибюль: названы сроки

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
1,3 т.
На станции улучат способы оплаты проезда

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" с 19 по 23 декабря не будет работать вестибюль №1 из-за установки новых турникетов.

В пресс-службе КП Киевский метрополитен рассказали, что после завершения работ пассажиры смогут рассчитываться за проезд любыми электронными способами оплаты. В частности, qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

В пресс-службе напомнили, что новые турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые, которые будут принимать оплату с помощью банковских карт и смартфонов с NFC.

Список станций, где запланировано обновление турникетов:

Синяя ветка:

  • "Героев Днепра"

  • "Оболонь"

  • "Почайна"

  • "Тараса Шевченко"

  • "Контрактовая площадь"

  • "Льва Толстого"

  • "Лыбидская"

Зеленая ветка:

  • "Кловская"

  • "Дворец спорта"

  • "Дружбы народов"

  • "Выдубичи"

  • "Славутич"

  • "Осокорки"

  • "Позняки"

  • "Харьковская"

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области метро