В Киеве на Голосеево нашли тело мужчины

В Голосеевском районе Киева 14 декабря около 13:45 прохожие обнаружили тело мужчины в одном из озер Совских прудов на улице Владимира Брожка.

Как сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в Киеве, оно находилось на поверхности воды, на расстоянии 1,5 метра от берега.

Спасатели достали тело и передали правоохранителям.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что предварительно следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело отправлено на судмедэкспертизу, личность погибшего, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева спасатели достали из коллектора скелетированные останки человека. Кости обнаружили за 800 метров до выхода реки Лыбидь на поверхность.

В полиции уточнили, что останки направлены на судмедэкспертизу, личность погибшего и его пол пока не известны.