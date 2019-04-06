В Киеве на Шулявском мосту заметили "русский след": показательные фото

В Киеве на Шулявском мосту, который закрыт на реконструкцию, заметили "русский след".

Так, фотограф Александр Гусев сделал кадры, на которых видны бочки с маркировкой "Роснефть". Фото он показал на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, что делает на реконструкции моста эта бочка "Роснефти". Но блин... На самом видно месте..." – прокомментировал он.

Facebook Александра Гусева

Пользователи в комментариях также высказали недоумение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу. Движение транспорта на время реконструкции организовано прилегающими улицами.

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