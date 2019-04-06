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/Новости Киева

В Киеве на Шулявском мосту заметили "русский след": показательные фото

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на Шулявском мосту, который закрыт на реконструкцию, заметили "русский след".

Так, фотограф Александр Гусев сделал кадры, на которых видны бочки с маркировкой "Роснефть". Фото он показал на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, что делает на реконструкции моста эта бочка "Роснефти". Но блин... На самом видно месте..." – прокомментировал он.

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В Киеве на Шулявском мосту заметили "русский след": показательные фото

Facebook Александра Гусева

Пользователи в комментариях также высказали недоумение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу. Движение транспорта на время реконструкции организовано прилегающими улицами.

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Место
УкраинаКиев
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Это ЗРАДА!!! Вешайтесь, свидомые!!! 😄
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вованов вован
вованов вован
Это да. Что делают там российские нефтепродукты, особенно в период начала сева, что делает там российский уголь, и что делает там, наконец, российское топливо для АЭС, уж не говоря про российский газ прикинувшийся словацким.
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2
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Файбер Моня
Файбер Моня
Що ви робите, що ви робите!!! Сепари, ватникi, москалi, кацапи, ординцi, террористи.., а ну негайно любити Україну!!! Вата, вата!!! Сугс, сугс!!! Збирайтесь геть.. що ви робите, що ви робите!!! Усi на майдан! Ще не вмерла.. увесь свiт з нами!!! бандера - хэрой! за поребрик, за поребрик! Сугс, сугс, сугс!!!
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