В Киеве на Шулявском мосту рухнули столбы. Все подробности
В Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало три столба освещения.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, по предварительной информации, пострадавших или погибших нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
В результате падения электроопор были повреждены восемь автомобилей.
Коммунальщики сообщили корреспонденту OBOZREVATEL, что перекрыли мост в обоих направлениях из-за проведения работ по демонтажу электроопор. Правоохранители впоследствии подтвердили эту информацию. По состоянию на 18:30 правоохранители открыли по одной полосе в оба направления, однако по состоянию на 21:50 движение все еще усложнено.
Также момент падения электроопор удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он обратился в полицию с заявлением относительно ситуации, которая произошла на путепроводе. По его словам, на место выехали эксперты и правоохранители. Кроме того, они обследуют другие опоры на мосту.
"Однозначно главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли ответственность", – подчеркнул Кличко.
Полиция в свою очередь открыла уголовное производство по части 2 статьи 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.
Виновным грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет или ограничение свободы до пяти лет, или тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В пресс-службе КГГА сообщили, что из-за ЧП было изменено движение троллейбусов:
№ 22 - до улицы Дегтяревской и Индустриального путепровода;
№ 27 - станция метро "Почайна" – улица Дегтяревская;
№ 30 - через Воздухофлотский проспект (в оба направления) – станция метро "Лукьяновская";
№ 42 - до Индустриального путепровода.
Шулявский мост был открыт в 1964 году. В начале 1980-х годов путепровод реконструировали, а также были достроены заезды по эстакаде с проспекта Победы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Шулявском путепроводе 27 февраля 2017-го произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным, а просто устал от времени.
После капитального ремонта 28 декабря 2019 года движение на мосту восстановили.