В Киеве на Шулявском мосту рухнули столбы. Все подробности

В Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало три столба освещения.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, по предварительной информации, пострадавших или погибших нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В результате падения электроопор были повреждены восемь автомобилей.

Коммунальщики сообщили корреспонденту OBOZREVATEL, что перекрыли мост в обоих направлениях из-за проведения работ по демонтажу электроопор. Правоохранители впоследствии подтвердили эту информацию. По состоянию на 18:30 правоохранители открыли по одной полосе в оба направления, однако по состоянию на 21:50 движение все еще усложнено.

Также момент падения электроопор удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он обратился в полицию с заявлением относительно ситуации, которая произошла на путепроводе. По его словам, на место выехали эксперты и правоохранители. Кроме того, они обследуют другие опоры на мосту.

"Однозначно главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли ответственность", – подчеркнул Кличко.

Полиция в свою очередь открыла уголовное производство по части 2 статьи 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.

Виновным грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет или ограничение свободы до пяти лет, или тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В пресс-службе КГГА сообщили, что из-за ЧП было изменено движение троллейбусов:

№ 22 - до улицы Дегтяревской и Индустриального путепровода;

№ 27 - станция метро "Почайна" – улица Дегтяревская;

№ 30 - через Воздухофлотский проспект (в оба направления) – станция метро "Лукьяновская";

№ 42 - до Индустриального путепровода.

Движение на Шулявском мосту по состоянию на 21:50 Карта Google

Предварительно, никто не пострадал. dtp.kiev.ua

Движение на мосту после ремонта открыли в конце 2019 года. dtp.kiev.ua

Упали несколько столбов освещения. dtp.kiev.ua

Автомобили получили механические повреждения. dtp.kiev.ua

Крепление столбов. Киев Оперативный

На месте происшествия работают коммунальщики.

Движение на мосту могут перекрыть полностью.

Коммунальщики осматривают другие опоры.

Коммунальщики приступили к ремонтным работам.

Шулявский мост был открыт в 1964 году. В начале 1980-х годов путепровод реконструировали, а также были достроены заезды по эстакаде с проспекта Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Шулявском путепроводе 27 февраля 2017-го произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным, а просто устал от времени.

После капитального ремонта 28 декабря 2019 года движение на мосту восстановили.