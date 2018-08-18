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В Киеве на репетиции парада ко Дню Независимости произошло ЧП

12.6тЧитать новость на украинском

В субботу, 18 августа, на пл. Льва Толстого в Киеве во время репетиции военного парада в сторону военных бросили бутылку, осколком которого была ранена девушка.

Бутылку бросил неизвестный из одного из соседних зданий, сообщает UAportal.

Стеклотара попала в лобовое стекло припаркованного автомобиля и разбила его. На месте ЧП быстро появились полицейские и бойцы Нацгвардии, которых в центре Киева было много из-за репетиции парада.

Никита Петик

UAportal

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Теперь со "Слава Украине!" Как в Киеве готовятся к параду на День Независимости

Никита Петик

UAportal

Кроме того, осколком разбитой бутылки была ранена девушка по имени Ирина. Она рассказала, что сначала слышала хлопок, после чего в нее попал осколок.

Никита Петик

UAportal

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в Киеве тренировки перед парадом проводила боевая авиация.

Читайте все новости по теме "Военный парад в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
Военный парад в Киеве
Место
УкраинаКиев
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Краско Евгения
Краско Евгения
Народ прозревает потихоньку.
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