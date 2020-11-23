В Киеве увеличилось количество ДТП за неделю – до 716

В Киеве с 16 по 22 ноября патрульная полиция зафиксировала на дорогах 716 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, в 33 авариях пострадали люди.

В результате ДТП были травмированы 36 участников дорожного движения, среди них – пятеро мотоциклистов и водитель электросамоката. К счастью, никто не погиб.

Кроме того, в течение этих дней пострадали 14 пешеходов, из них 9 были травмированы на пешеходных переходах.

В Центре организации дорожного движения отметили, что количество аварий, по сравнению с позапрошлой неделей, увеличилось, тогда было зафиксировано 614 ДТП, в которых погибли 5 человек.

Статистика ДТП за прошлую неделю. Facebook Центра организации дорожного движения

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве за 21-22 ноября патрульные выявили 93 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения.