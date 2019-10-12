В Киеве на полицейского напала группа воровок: зрелищное видео

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале толпа воровок избила полицейского.

Об этом сообщили в Facebook Киев оперативный, уточнив, что видео инцидента снял случайный прохожий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Неравнодушный гражданин сообщил, что полицейский заметил и предотвратил кражу, за что и был избит. Прохожий не растерялся и брызнул самой активной из воровок в лицо балончиком с газом и краской.

Воровки в Киеве напали на полицейского Скрин видео

"Ну дожили, правоохранителей от воровок защищает неравнодушный гражданин", – отметили в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из магазинов Киева устроили самосуд над женщиной, которая пыталась украсть носки.

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