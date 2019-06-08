В Киеве на пляже обнаружили труп с простреленной головой: фото 18+

В субботу, 8 июня, на пляже Троещины в Киеве нашли труп мужчины.

Как передает "Информатор", ЧП произошло недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова.

Около 9 утра мужчина, который гулял с собакой, нашел в кустах тело с окровавленной головой. Мужчине на вид около 30-35 лет.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет. Было это убийство или суицид установит следствие.

Внимание, фото 18+

На Троещине нашли труп Информатор

На Троещине нашли труп Информатор

На Троещине нашли труп Информатор

На Троещине нашли труп Информатор

На Троещине нашли труп Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве на центральном ж/д вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ.

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