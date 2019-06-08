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В Киеве на пляже обнаружили труп с простреленной головой: фото 18+

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В субботу, 8 июня, на пляже Троещины в Киеве нашли труп мужчины.

Как передает "Информатор", ЧП произошло недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова.

Около 9 утра мужчина, который гулял с собакой, нашел в кустах тело с окровавленной головой. Мужчине на вид около 30-35 лет.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет. Было это убийство или суицид установит следствие.

Внимание, фото 18+

На Троещине нашли труп

На Троещине нашли труп

Информатор

На Троещине нашли труп

На Троещине нашли труп

Информатор

На Троещине нашли труп

На Троещине нашли труп

Информатор

На Троещине нашли труп

На Троещине нашли труп

Информатор

На Троещине нашли труп

На Троещине нашли труп

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве на центральном ж/д вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ.

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Место
УкраинаКиев
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