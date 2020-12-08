В Киеве нашли вмерзшее в лед тело мужчины

В Деснянском районе Киева 7 декабря спасатели извлекли из толщи льда на озере тело неизвестного мужчины.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибшего обнаружили гулявшие рядом прохожие (Фото +18).

"На вид ему около 60 лет. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти", – отметил источник.

По данному факту открыто уголовное производство, правоохранители выясняют детали происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 6 декабря мужчина-рабочий на стройке упал в шахту лифта и выжил. Пострадавшего обнаружил охранник, якобы мужчина упал сам.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева с 24 этажа жилого дома по улице Саперно-Слободская, 22 выбросился мужчина. Предварительно, мужчина покончил с собой. Записки обнаружено не было. Детали происшествия и причины такого поступка устанавливают правоохранители.