В Киеве на людей разлили два казана глинтвейна: появились детали о пострадавших

Мужчина, который в центре Киева, на Контрактовой площади, разлил два казана с глинтвейном, поскандалил с продавцом, после чего вспылил и специально опрокинул емкости с горячим напитком.

Об этом рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, пишет "Сегодня". По его информации, информация о том, что во время инцидента пострадал ребенок, не подтвердилась.

Мужчина разлил два казана глинтвейна в центре Киева

"Пострадала женщина-продавец, которой 51 год. Она получила ожоги первой степени и от госпитализации отказалась, продолжила свою работу", – уточнил он.

По его словам, возможно, мужчине не понравился глинтвейн. При этом между ним и женщиной-продавцом произошел конфликт. Говорят, что нетрезвого посетителя ярмарки несколько раз выводила с территории охрана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в новогоднюю ночь 1 января произошла драка со стрельбой. Предварительно, в результате инцидентапострадали шесть человек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!