В Киеве на коронавирус проверят все интернаты: список

Все киевские интернаты будут проверены на коронавирус COVID-19 после вспышки в одном из таких учреждений.

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Проверка начнется с 16 мая. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко распорядился проверить все интернаты в Киеве suspilne.media

Заместитель главы КГГА Марина Хонда заявила, что проверять будут всех подопечных и персонал интернатов.

Всего в таких учреждениях находятся 2108 человек:

Дарницкий детский дом-интернат – 80;

Святошинский детский дом-интернат – 86;

Киевский пансионат ветеранов труда – 230;

Киевский психоневрологический интернат – 184;

Ново-белицкий психоневрологический интернат для мужчин – 369;

Пуща-Водицкий психоневрологический интернат – 318;

Киевский гериатрический пансионат – 197;

Святошинский психоневрологический интернат – 644.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была обнаружена новая вспышка коронавируса. В Дарницком детском доме-интернате (для девочек) инфекцию подхватил 81 человек. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм.

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