В Киеве на коронавирус проверят все интернаты: список

Все киевские интернаты будут проверены на коронавирус COVID-19 после вспышки в одном из таких учреждений.
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Проверка начнется с 16 мая. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Кличко распорядился проверить все интернаты в Киеве
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Заместитель главы КГГА Марина Хонда заявила, что проверять будут всех подопечных и персонал интернатов.
Всего в таких учреждениях находятся 2108 человек:
Дарницкий детский дом-интернат – 80;
Святошинский детский дом-интернат – 86;
Киевский пансионат ветеранов труда – 230;
Киевский психоневрологический интернат – 184;
Ново-белицкий психоневрологический интернат для мужчин – 369;
Пуща-Водицкий психоневрологический интернат – 318;
Киевский гериатрический пансионат – 197;
Святошинский психоневрологический интернат – 644.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была обнаружена новая вспышка коронавируса. В Дарницком детском доме-интернате (для девочек) инфекцию подхватил 81 человек. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм.
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