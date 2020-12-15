В Киеве на День Святого Николая состоится концерт классической музыки от детей-виртуозов

Глеб Иванов Кияни 12:29, 15.12.2020

19 декабря у главной елки на Софийской площади в Киеве и на онлайн-платформах страны представят концерт классической музыки от детей-виртуозов "Зимние чудеса".

Над масштабным музыкальным концертом с участием самых талантливых детей Украины из 4-х выдающихся специализированных школ на протяжении нескольких месяцев работали Благотворительный фонд "Открытая музыка города" совместно со светским порталом JetSetter.ua и при поддержке Украинского культурного фонда.

В концерте примут участие ученики из таких учебных заведений:

  • Киевская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Николая Лысенко;

  • Одесская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени профессора Петра Столярского;

  • Харьковская средняя специализированная музыкальная школа-интернат;

  • Львовская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Соломии Крушельницкой.

В частности, среди участников – хор мальчиков и юношей, солисты-виртуозы, играющие на скрипке, фортепиано, саксофоне, ксилофоне, гобое, виолончели, а также ансамбли бандуристов и арфистов.

Трансляция концерта классической музыки в исполнении юных музыкантов состоится 19 декабря в 19:00 возле главной елки страны на Софийской площади, на Youtube-канале Фонда "Открытая музыка города" и на сайте JetSetter.ua.

Можно будет услышать трогательные мелодии – от легендарного "Щедрик" Леонтовича и Ave Maria Шуберта к танго, музыки Вивальди, Венявского и других композиторов.

Инициативу уже поддержали звездные друзья Фонда, в частности, Алина Паш, Дмитрий Шуров, ONUKA и другие артисты.

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