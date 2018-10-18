В Киеве на берегу реки прогремел взрыв: первое видео с пострадавшим

В Голосеевском районе Киева 18 октября прогремел взрыв, из-за которого пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось на берегу Галерного залива.

Мужчину с различными ранениями госпитализировали с места ЧП, пишет "Эспрессо". Над установлением причин взрыва работают правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"По одной из версий, мужчина хотел "поглушить" рыбу, но рыбацких снастей и лодки рядом не нашли", — уточнили в СМИ.

Место взрыва espreso.tv

Место взрыва espreso.tv

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве прогремел взрыв прямо в жилом доме, из-за чего пострадала одна женщина.