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/Новости Киева

В Киеве на берегу реки прогремел взрыв: первое видео с пострадавшим

4.2тЧитать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева 18 октября прогремел взрыв, из-за которого пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось на берегу Галерного залива.

Мужчину с различными ранениями госпитализировали с места ЧП, пишет "Эспрессо". Над установлением причин взрыва работают правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"По одной из версий, мужчина хотел "поглушить" рыбу, но рыбацких снастей и лодки рядом не нашли", — уточнили в СМИ.

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В Киеве на берегу реки прогремел взрыв: первое видео с пострадавшим

Место взрыва

espreso.tv

В Киеве на берегу реки прогремел взрыв: первое видео с пострадавшим

Место взрыва

espreso.tv

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве прогремел взрыв прямо в жилом доме, из-за чего пострадала одна женщина.

Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Где там Бабченко с умными постами? Сожалею пострадавшим гражданским если есть
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Конечно рыбацкую снасть не нашли. Она (граната) была применена по назначению. традиционная для Куева граната, она такая
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