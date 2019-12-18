В Киеве мужчина в рясе напал на женщину: видео

В Киеве мужчина переоделся в рясу священника, чтобы выпрашивать у людей милостыню якобы на нужды храма. А когда одна из прохожих уличила его во лжи и начала снимать мошенника на камеру – ударил женщину.

Инцидент произошел 17 декабря в районе метро "Черниговская". Видео хамского поведения лже-священника опубликовал в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскрлльте новость до конца).

"После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает – послал меня на три буквы. Начала его снимать и он разбил камеру, ударил по лицу и стал оскорблять", – рассказала пострадавшая.

В Киеве лже-священник собирал пожертвование "на храм" Facebook/Позывной Бобер

Пользователи соцсети подтвердили, что тоже не раз видели этого мужчину в рясе в других районах столицы.

"Это не батюшка. Я его часто на Петровке, на базаре, вижу. Запомните – чтобы просить на храм, надо разрешение Владыки и обычно это возле храма происходит и есть удостоверение, что он относиться к ПЦУ. А это все левак", "На Юности сегодня ходил по всем магазинам", "Видел его сегодня, на Лесном шурует, забрызгал всех водой из железной баночки. Но продавец какие-то деньги ему дала", "А это не тот священник, который ходит на повороте на Бучу? Он еще "Тойоту кемри" в кустах прячет, и тоже ходит и просит денег!" – пишут они.

Facebook/Киев Оперативный

Также люди негодуют из-за того, что попрошайки сейчас уже ничем не гнушаются.

"Нужно было ему отпустить пару грехов, забыл, что такое больно", "Сейчас ничем не брезгуют. Купил рясу и типа священник попрошайничает. Я в церкви жертвую, а на улице не верю таким", "Всегда держу при себе фальшивые деньги на случай, если попросят на храм", "Если уж так хочется его прославить – сделали фото и выложили. Чего было за ним бежать? Результат от неадеквата – ожидаем", "В суд заявление на дьявола. Пускай компенсирует моральный и материальный ущерб", "Деньги на билет просят, священнослужители теперь тоже появились. Кто следующий?", "Удивляюсь людям, которые дают им деньги", – комментируют пользователи.

Скриншот комментариев Facebook/Киев Оперативный

Скриншот комментариев Facebook/Киев Оперативный

Скриншот комментариев Facebook/Киев Оперативный

Скриншот комментариев Facebook/Киев Оперативный

Скриншот комментариев Facebook/Киев Оперативный

Скриншот комментариев Facebook/Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева заметили мошенницу, которая попрошайничает якобы на билет домой. Девушку уже не первый раз засекают на разных станциях столичного метрополитена.

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