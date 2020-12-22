В Киеве мужчина утонул в собственной ванной

В Днепровском районе Киева 21 декабря 46-летний мужчина утонул в собственной ванной.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибшего обнаружил родственник.

"Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть. Предварительно установлено, что у киевлянина были хронические болезни. Когда он принимал ванну, у него якобы случился инсульт", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что тело погибшего направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева из окна многоэтажки, расположенного по адресу Елены Пчилки 4, выпала женщина.

В результате полученных травм, она скончалась на месте трагедии. По предварительным данным, причиной такого поступка киевлянки могла быть трагедия в семье.