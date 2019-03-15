"Прыгал с мачете": в Киеве мужчина нападал на прохожих

В Киеве на Русановке 15 марта мужчина атаковал прохожих с мачете, угрожая их ранить. Инцидент произошел около 8 утра.

Очевидцы вызвали полицию, которая оперативно задержала злоумышленника, сообщила на своей странице в Facebook журналистка, свидетельница происшествия Екатерина Сергацкова.

"Что вы знаете про жесть? По Русановке ходит чувак с мачете и пытается пырнуть прохожих", ‒ высказалась она.

Она также уточнила, что у мужчины были явные признаки наркотического опьянения и он буквально напрыгнул на ее товарища.

Ekaterina Sergatskova Facebook

В комментариях к посту очевидицы нашлись и другие люди, которых атаковал неизвестный с ножом.

"Как-то на Русановке за нами гнался мужик с мачете, мы очень долго от него бежали", ‒ написала Оксана Семенюк.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ноябре 2018 пьяный мужчина в маршрутке с ножом напал на пассажирку из-за того, что та отказалась с ним знакомиться. Спасти девушку удалось очевидцу, который оперативно среагировал и обезвредил нападающего.

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