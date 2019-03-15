|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

"Прыгал с мачете": в Киеве мужчина нападал на прохожих

Читать материал на украинском

В Киеве на Русановке 15 марта мужчина атаковал прохожих с мачете, угрожая их ранить. Инцидент произошел около 8 утра.

Очевидцы вызвали полицию, которая оперативно задержала злоумышленника, сообщила на своей странице в Facebook журналистка, свидетельница происшествия Екатерина Сергацкова.

"Что вы знаете про жесть? По Русановке ходит чувак с мачете и пытается пырнуть прохожих", ‒ высказалась она.

Новости
Ударил ножом в лицо: в Киеве в кафе напали на мужчину

Она также уточнила, что у мужчины были явные признаки наркотического опьянения и он буквально напрыгнул на ее товарища.

Ekaterina Sergatskova

Ekaterina Sergatskova

Facebook

В комментариях к посту очевидицы нашлись и другие люди, которых атаковал неизвестный с ножом.

"Как-то на Русановке за нами гнался мужик с мачете, мы очень долго от него бежали", ‒ написала Оксана Семенюк.

"Прыгал с мачете": в Киеве мужчина нападал на прохожих

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ноябре 2018 пьяный мужчина в маршрутке с ножом напал на пассажирку из-за того, что та отказалась с ним знакомиться. Спасти девушку удалось очевидцу, который оперативно среагировал и обезвредил нападающего.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения