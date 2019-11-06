В Киеве коммунальные войны закончились стрельбой: шансы пострадавшего – "нулевые"

В среду, 6 ноября, в Киеве по адресу Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщила жительница дома, где произошло ЧП, Светлана Панюшкина. По ее словам, стрельба стала результатом ссоры, в которой участвовали и другие соседи.

"У нас в доме произошла беда – подстрелили соседа. Выживет или нет, пока не ясно. Шансы близки к нолю", – написала она.

В Киеве спор за коммуналку закончился стрельбой

Женщина отметила, что нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять.

Панюшкина рассказала, что правоохранители оцепили дом и задержали стрелка. Пострадавшего отправили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле своей квартиры избили мужчину, который якобы мешал другим громкой музыкой.

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