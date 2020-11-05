В Киеве мужчина перепутал высоковольтную вышку с мачтой корабля: детали инцидента

В Киеве в микрорайоне Позняки неизвестный залез на высоковольтную вышку.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, на место приехали спасатели ГСЧС и полиция. Спасатели ждали письменное подтверждение об отключении электричества, чтобы снять мужчину.

По словам источника, мужчина решил, что он залез на мачту корабля.

На официальном портале Киева сообщается, что для спасения жизни мужчины хотели временно обесточить электролинию, питающая левый берег столицы.

"Для того чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", – говорится в сообщении.

Позднее появилась информация, что мужчину удалось снять, его жизни ничего не угрожает.

Энергетики подключили электролинию по постоянной схеме питания.

В Киеве неизвестный залез на высоковольтную вышку Telegram "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Печерском районе Киева из-за аварии произошло масштабное выключение света. Без электроэнергии, в том числе, были здания парламента и Минздрава.