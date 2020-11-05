В Киеве мужчина перепутал высоковольтную вышку с мачтой корабля: левый берег оставят без света

В Киеве в микрорайоне Позняки неизвестный залез на высоковольтную вышку.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, пока мужчина просто стоит, на место приехали спасатели ГСЧС и полиция.

Спасатели ждут письменное подтверждение об отключении электричества, чтобы снять мужчину.

По словам источника, мужчина решил, что он залез на мачту корабля.

На официальном портале Киева сообщается, что для спасения жизни мужчины будет временно обесточена электролиния, питающая левый берег столицы.

"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", – говорится в сообщении.

Энергоснабжение будет восстановлено, только нарушителя снимут с электроопоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее а Печерском районе Киева из-за аварии произошло масштабное выключение света. Без электроэнергии, в том числе, были здания парламента и Минздрава.