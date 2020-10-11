В Киеве мотоциклист попал в смертельное ДТП, протаранив авто с ребенком. Фото 18+

В Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

Как сообщает dtp.kiev.ua, 27-летний мотоциклист ехал с подругой со скоростью 130 км\час, поперек развернулась женщина с ребенком на автомобиле Hyundai (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

"Удар пришелся в дверь с детским креслом. Ребенок чудом не пострадал, хотя сидение сдвинуло на 25 см, а дверь смяло", – говорится в сообщении.

Мотоциклист отлетел метров на 30, смерть наступила мгновенно.

"Очень много крови, потоки по три метра. Подруга пилота, девушка, в критическом состоянии госпитализирована в БСМП. Прогноз так себе", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 11 октября произошло ДТП с участием кареты скорой помощи – в результате столкновения двух иномарок пострадали два человека.