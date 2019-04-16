Срочно назовите номер карты! В Киеве активизировались банковские мошенники

В Киеве вновь активизировались мошенники, которые представляются банковскими работниками и выманивают личные данные.

Киевлянке Валентине 15 апреля позвонил мужчина, который выдал себя за сотрудника ПриватБанка. Он заявил, что при помощи ее карточки пытаются купить телефон, рассказала женщина для OBOZREVATEL.

"Спросил, не передавала ли я ее посторонним лицам. Начал уверять, что прямо сейчас кто-то пытается совершить дорогостоящую покупку и поэтому мне нужно срочно сказать ему номер моей карты", – поделилась Валентина.

Вероятнее всего, после получения этой информации мошенник спросил бы дату, до которой карта действительна, и код CVV. Зная эти данные, можно совершать покупки в интернете или перевести средства на другие карты.

Существенным "проколом" в схеме злоумышленника было также и то, что у Валентины вообще нет карты указанного банка. Поняв, что имеет дело с преступником, женщина ответила, что сходит в банк для выяснения обстоятельств. Мошенник, не найдя что ответить, бросил трубку.

Иллюстрация KHARKIV today

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве участились случаи рассылки СМС клиентам банков с предупреждением о блокировании их средств. Мошенники просили перезвонить по указанному в сообщении номеру, взамен обещая разблокировать карточку.

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