В Киеве мошенники присвоили помещение полиции

В Дарницком районе Киева мошенники присвоили нежилое помещение, принадлежащее Нацполиции.

Как сообщила прокуратура Киева, площадь помещения составляет 90 кв м, а стоимость его – более 3 млн грн.

"Киевская местная прокуратура №10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн., которые мошенники присвоили на основании поддельных документов", – говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ ЧП в г.. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.

В прокуратуре сообщили, что в рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники научились воровать данные карточек с помощью банкоматов. С помощью целого ряда схем они могут лишить жертву средств.