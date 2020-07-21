В Киеве мощный пожар охватил крышу новостройки. Видео

Кияни 23:11, 21.07.2020 Обновлено: 23:13, 21.07.2020

В Киеве на улице Стеценко загорелась крыша жилого комплекса, часть которого еще не введена в эксплуатацию.

Как сообщает Telegram-канал KIEVMAP, площадь пожара составляет около 200 кв. м.

На месте работают пожарные расчеты.

Причина пожара пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 20 июля прогремел взрыв и произошли два пожара.

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