В Киеве могут усилить меры безопасности: Кличко предупредил о попытках дестабилизации города

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

Об этом Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета 23 июля, передает его пресс-служба. Мэр города пояснил, что причиной такого решения является то, что в Украине участились случаи заминирований.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщение о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", – сказал мэр.

Кличко отметил, что речь идет о патрулировании в городе и обеспечении правопорядка.

"И более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также задержания и привлечения к ответственности преступников", – подчеркнул городской голова.

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