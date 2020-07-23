В Киеве могут усилить меры безопасности: Кличко предупредил о попытках дестабилизации города
В Киеве могут усилить меры безопасности: Кличко предупредил о попытках дестабилизации города.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.
Об этом Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета 23 июля, передает его пресс-служба. Мэр города пояснил, что причиной такого решения является то, что в Украине участились случаи заминирований.
"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщение о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", – сказал мэр.
Кличко отметил, что речь идет о патрулировании в городе и обеспечении правопорядка.
"И более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также задержания и привлечения к ответственности преступников", – подчеркнул городской голова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
22 июля во столицы нашли еще два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.
После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят, что возросла угроза реальных терактов.
В Деснянском районе Киева в четверг утром, 23 июля, заметили подозрительный пакет. Также сообщается о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони.