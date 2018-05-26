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В Киеве "минировали" станции метро

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В Киеве поступили анонимные звонки о минировании станций метро.

В частности, упоминались станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", передает "Киев Оперативный" в Telegram.

Они были закрыты для пассажиров. Правоохранители провели проверку. В результате взрывчатку ни на одной из станций не обнаружили.

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Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
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