В Киеве "минировали" станции метро

В Киеве поступили анонимные звонки о минировании станций метро.

В частности, упоминались станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", передает "Киев Оперативный" в Telegram.

Они были закрыты для пассажиров. Правоохранители провели проверку. В результате взрывчатку ни на одной из станций не обнаружили.

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Напомним, в ночь на 27 мая киевский метрополитен изменит график работы в связи с проведением на "Олимпийском" финала Лиги чемпионов.