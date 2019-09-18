В Киеве "минировали" мост Метро: как это было. Фоторепортаж

В Киеве военный из Крыма "захватил" мост Метро, стреляя из карабина и выдвигая требование прекратить войну на Донбассе.

На место ЧП съехались множество правоохранителей, бойцов Национальной гвардии и работников экстренных служб.

OBOZREVATEL собрал фоторепортаж с места событий.

Начиная с 16:00 на мосту проводили спецоперацию.

В Киеве "минировали" мост Метро

В Киеве "минировали" мост Метро

В Киеве "минировали" мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве военный захватил мост Метро

В Киеве чуть не взорвали мост Метро

В Киеве чуть не взорвали мост Метро

В Киеве чуть не взорвали мост Метро

В Киеве чуть не взорвали мост Метро

В Киеве чуть не взорвали мост Метро

В Киеве чуть не взорвали мост Метро Соцсети

В Киеве чуть не взорвали мост Метро Соцсети

В Киеве чуть не взорвали мост Метро МВД Украины

В Киеве чуть не взорвали мост Метро МВД Украины

В Киеве чуть не взорвали мост Метро МВД Украины

В Киеве чуть не взорвали мост Метро МВД Украины

В Киеве чуть не взорвали мост Метро Украинская правда

В Киеве чуть не взорвали мост Метро Украинская правда

Злоумышленник сам сдался правоохранителям.

Стрелка на мосту Метро задержали Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли подробности об Александре Белько, который грозился взорвать мост Метро.

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