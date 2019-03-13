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/Новости Киева

В Киеве мать на камеру насиловала маленького сына: видео с места ЧП

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В Киеве киберполиция разоблачила 26-летнюю жительницу Винничины, которая использовала своего 4-летнего сына для создания порно.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Сама горе-мать также была порноактрисой, однако поняла, что на детском видео можно заработать в разы больше, поэтому и насиловала ребенка на камеру.

"На протяжении последних двух лет женщина, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах. Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

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В Киеве мать на камеру насиловала маленького сына: видео с места ЧП

Пресс-служба Национальной полиции

Как призналась сама винничанка, таких фото и видео она продала около 20-30.

Сообщается, что работники киберполиции совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции, за процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 3, провели обыск в квартире, где проживала злоумышленница вместе с сыном.

На ее компьютере правоохранители обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них – файлы с малолетним мальчиком. Технику изъяли и направили на экспертизу.

В Киеве мать на камеру насиловала маленького сына: видео с места ЧП

Пресс-служба Национальной полиции

В Киеве мать на камеру насиловала маленького сына: видео с места ЧП

Пресс-служба Национальной полиции

Женщина была задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемой инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

С мальчиком начали работать психологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Фастове под Киевом 45-летний мужчина насиловал собственных дочерей и снимал это на видео.

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Место
УкраинаКиев
Тег
порно
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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минин евген
минин евген
Файбер Моня, это ты о кацапских священниках-педофилах? или о детдоме в питере, где годами насиловали детей? или может ты вспомнил кацапских пенсионеров живьём спалившего внука?
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