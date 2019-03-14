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/Новости Киева

В Киеве массово снесут МАФы: в чем дело

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Депутаты Киевского городского совета на сессионном заседании в четверг, 14 марта, обсудили вопрос введения новых правил размещения МАФов (малых архитектурных форм) в столице.

Об этом написал в Facebook советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец. По его словам, это позволит убрать около 70% киосков в Киеве уже до 2024 года.

"Это те МАФы, которые мешают и создают неудобства киевлянам и портят вид города. Все киоски будут убраны с площадей у метро, вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок. Собственно, это и составляет близко 70% киосков", – пояснил он.

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МАФы в Киеве

МАФы в Киеве

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Согласно новым правилам, право на размещение МАФа будет предоставляться по результатам торгов на площадке Prozorro.

Как рассказал Белоцерковец, в 2014 году были введены достаточно компромиссные правила касательно киосков, однако соответствующие документы постепенно теряют силу, поэтому необходимо внести коррективы.

По его словам, первыми изменения коснуться Оболонского, Святошинского и Днепровского районов. С 2021 года – Печерского. А потом в течение трех лет порядок планируют навести по всему городу.

В Киеве массово снесут МАФы: в чем дело

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К единому решению депутаты, однако, не пришли. Некоторые из них выступили против такого нововведения. С протестом под стены горсовета вышли и киевские предприниматели.

Отмечается, что вскоре вопрос будет вынесен на голосование депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева массово снесли незаконные МАФы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Дмитрий Белоцерковец
Место
УкраинаКиев
Тег
МАФы
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Більш схоже на: хто з чиновників накопив (вкрав) первинний капітал хоче легалізувати його у "лінивих" бізнесах, де робити і вигадувати вже нічого не треба - наймай адміністраторів і працівників, гроші потечуть. Також допускаю що це за хабарі від великих торгових мереж. Можливо хочуть створити додатковий шар вартості продукції який називається "критий базар", але хазяї базарів не випадкові...
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