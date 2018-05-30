В Киеве массово отключат воду: названы адреса

В Киеве 30-31 мая из-за ремонта систем водоснабжения пройдет отключение холодной воды.

30 мая с 9 утра и до полуночи отключат жилые дома 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 и агрофирму по адресу 57-В на ул. Полковой. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" на официальном сайте.

В этот же день с 10 утра и до полуночи воды не будет на переулке Демеевском, 6 и просп. Голосеевском, 46-А.

Также 30 мая с 11 и до 18 часов отключат от воды дома 7, 9, 11 на улице Парково-Сырецкой.

Кроме этого, 30 мая с 22:00 и до 7:00 31 мая воды не будет в зданиях 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14, 2, 5, 7, 9 на улице Стуса; в домах по Семашко, 18 и Федоры Пушиной, 8.

31 мая с 20:00 до 7:30 1 июня отключения пройдут на улице Петлюры, 25, 27, 29; улице Вокзальной, 1, 3, 5, 7, 9; улице Жилянской, 850; площади Вокзальной, 1, 2, 3, 4; улице Пестеля, 1.

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