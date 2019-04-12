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/Новости Киева

В Киеве массово не платят коммуналку: в чем дело

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В Киеве четверть получателей монетизированных субсидий не оплатили жилищно-коммунальные услуги.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга в пятницу, 12 апреля.

"Учитывая, что это первый месяц, это довольно неплохой процент. Провалом это назвать точно нельзя. Мы уверены, что остальные 25% это люди, которые не до конца поняли новый механизм, и мы убеждены, что в следующем месяце процент оплаты будет еще больше, и мы сможем говорить о нормальной работе механизма", – сказал он.

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Замдиректора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко сообщил, что субсидии в Киеве получают 162 тысячи домохозяйств.

По его словам, в случае неуплаты в полном объеме за жилкомуслуги, со следующего месяца выплата субсидии будет прекращена.

В Киеве массово не платят коммуналку: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как украинцам заработать на монетизации субсидий.

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Место
УкраинаКиев
Теги
коммунальные услугисубсидии
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В чем же дело ? ... Может денег нету ,вот и не платят
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем нерабы обнищали. Выбирайте Порошенку и он точно уничтожит Украину. Поверьте, так всем будет лучше!!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пигин Макс, #токазапетра!!!!
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