В Киеве массово не платят коммуналку: в чем дело

В Киеве четверть получателей монетизированных субсидий не оплатили жилищно-коммунальные услуги.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга в пятницу, 12 апреля.

"Учитывая, что это первый месяц, это довольно неплохой процент. Провалом это назвать точно нельзя. Мы уверены, что остальные 25% это люди, которые не до конца поняли новый механизм, и мы убеждены, что в следующем месяце процент оплаты будет еще больше, и мы сможем говорить о нормальной работе механизма", – сказал он.

Замдиректора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко сообщил, что субсидии в Киеве получают 162 тысячи домохозяйств.

По его словам, в случае неуплаты в полном объеме за жилкомуслуги, со следующего месяца выплата субсидии будет прекращена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как украинцам заработать на монетизации субсидий.

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