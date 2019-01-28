В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

В понедельник, 28 января, на Киевском радиозаводе произошло возгорание, пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

Как уточняет "Информатор", это произошло по адресу ул. Бориспольская, 9. Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:30.

По предварительной информации, пожар начался в одноэтажном цеху на площади около 200 метров квадратных. По всему помещению наблюдалось сильное задымление, спасателям пришлось стягивать дополнительные силы.

По состоянию на 17:35 сотрудники ГосЧС локализовали огонь, в 17:53 — ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших. Точную причину пожара пока не установлено.

На месте инцидента работали 8 единиц основной и специальной техники.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в популярном ресторане Киева произошел сильный пожар, причиной инцидента послужило замыкание проводки.

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