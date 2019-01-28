|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Дайджест

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

Читать материал на украинском

В понедельник, 28 января, на Киевском радиозаводе произошло возгорание, пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

Как уточняет "Информатор", это произошло по адресу ул. Бориспольская, 9. Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:30.

По предварительной информации, пожар начался в одноэтажном цеху на площади около 200 метров квадратных. По всему помещению наблюдалось сильное задымление, спасателям пришлось стягивать дополнительные силы.

Новости
Люди не могли выбраться: в Подмосковье — масштабный пожар в многоэтажке

По состоянию на 17:35 сотрудники ГосЧС локализовали огонь, в 17:53ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших. Точную причину пожара пока не установлено.

На месте инцидента работали 8 единиц основной и специальной техники.

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

kiev.informator.ua

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

kiev.informator.ua

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

kiev.informator.ua

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

kiev.informator.ua

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

kiev.informator.ua

В Киеве масштабный пожар охватил завод: подробности и видео

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в популярном ресторане Киева произошел сильный пожар, причиной инцидента послужило замыкание проводки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Пожар в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожарвидеоГосЧСфотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги