В Киеве маршрутка сбила группу пешеходов: есть жертва и пострадавшие

В воскресенье, 4 октября, в Киеве на Виноградаре произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, на проспекте Свободы, 20 маршрутка №465 сбила трех человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Один погиб на месте, тело под днищем. Еще двое пострадали, женщина в тяжелом состоянии", – говорится в сообшении.

На месте работают скорые и спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Любомира Гузара произошло смертельное ДТП, в котором погибли пешеход, водитель и пассажир мотоцикла Yamaha.