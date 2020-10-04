В Киеве маршрутка сбила группу пешеходов: есть жертва и пострадавшие
На Виноградаре маршрутка №465 сбила трех человек
Один погиб на месте, тело оказалось под днищем
Еще двое пострадали, женщина в тяжелом состоянии
В воскресенье, 4 октября, в Киеве на Виноградаре произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.
Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, на проспекте Свободы, 20 маршрутка №465 сбила трех человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Один погиб на месте, тело под днищем. Еще двое пострадали, женщина в тяжелом состоянии", – говорится в сообшении.
На месте работают скорые и спасатели.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Любомира Гузара произошло смертельное ДТП, в котором погибли пешеход, водитель и пассажир мотоцикла Yamaha.