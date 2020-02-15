В Киеве маршрутчики устроили кулачные бои на остановке. Эпичное видео

В Киеве маршрутчик бросил свой микроавтобус, чтобы разобраться с коллегой-водителем по поводу дорожного инцидента.

Он накинулся на коллегу с кулаками. Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Telegram. Оно было снято одним из пассажиров (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Онитак и не выяснили, кто из них нарушил правила, а потому устроили на остановке кулачные бои.На кадрах видно, как мужчины дерутся руками и ногами.

Один из них был водителем маршрутки № 212 (метро "Лыбидская" – ул. Академика Заболотного).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина заявила, что ее вместе с 8-летней дочерью 30 января избила диспетчер маршрутки.

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