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16 февраля • обновлено в 00:40
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В Киеве маршрутчики устроили кулачные бои на остановке. Эпичное видео

1.7т
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В Киеве маршрутчик бросил свой микроавтобус, чтобы разобраться с коллегой-водителем по поводу дорожного инцидента.

Он накинулся на коллегу с кулаками. Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Telegram. Оно было снято одним из пассажиров (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Онитак и не выяснили, кто из них нарушил правила, а потому устроили на остановке кулачные бои.На кадрах видно, как мужчины дерутся руками и ногами.

В Киеве маршрутчики устроили кулачные бои на остановке. Эпичное видео

Один из них был водителем маршрутки № 212 (метро "Лыбидская" – ул. Академика Заболотного).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина заявила, что ее вместе с 8-летней дочерью 30 января избила диспетчер маршрутки.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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Червоний Данило
Червоний Данило
все правильно как в риме!
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