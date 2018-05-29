Выпал с 12 этажа: в Киеве ребенок разбился насмерть

В Святошинском районе Киева 4-летний ребенок выпал из окна 12 этажа.

Он забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса, и разбился насмерть. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай", - сообщила начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.

Правоохранители призвали родителей внимательно следить за своими детьми и соблюдать элементарные правила безопасности.

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"Не оставляйте малыша в комнатах с открытыми окнами, балконом, даже если выходите ненадолго, установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетки, не оставляйте у окна любые предметы и мебель интерьера, с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник", – подчеркнули в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный случай произошел в Оболонском районе Киева, когда мальчик выпал из окна третьего этажа. К счастью, ребенок выжил.