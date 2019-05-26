В Киеве "майор" на BMW сбил ребенка: опубликованы фото

На улице Полковой в Киеве мужчина, который представился "майором Международного антикоррупционного комиссариата", сбил ребенка.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный". Ребенка после аварии забрали в больницу, где диагностировали травму бедра и таза.

"Майор Игорь мифической организации "Международный антикоррупционный комиссариат" в BMW около 22:30 на Полковой сбил ребенка. Говорит, что работает на генерала в отставке, который занимается очень важными делами по антикоррупционной деятельности", - написано в сообщении.

По словам мужчины, он не был за рулем, а автомобилем управлял "кто-то, который куда-то делся" после ДТП.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в жилой зоне и водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве сбили ребенка facebook.com/KyivOperativ

В Киеве сбили ребенка facebook.com/KyivOperativ

В Киеве сбили ребенка facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве девушка-"мажор" сбила школьника. Мальчик погиб, а виновница аварии может избежать наказания из-за медлительности полиции.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!