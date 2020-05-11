В Киеве люди рванули на пляжи и в парки после ослабления карантина. Фото

В понедельник, 11 мая, в Киеве после ослабления карантинных мер, горожане вышли на пляжи и парки столицы.

Об этом в Телеграм-канал сообщил журналист Андрей Павловский, который опубликовал соответствующие фото.

В Киеве люди вышли на улицы после ослабления карантина

"В Украине пока разрешили тренироваться только спортсменам национальных сборных, но обычные граждане, несмотря на запрет, играют в командные виды спорта и проводят групповые тренировки на Оболонской набережной. Также качаются в "тренажерке" на острове в Гидропарке", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что полиция 10 мая сняла кордон на мосту, который вел в "качалку".

Качалка на Гидропарке

"Бодибилдеры говорят, что счастливы снова вернуться к привычным тренировкам. Из-за закрытия залов больше всего страдали спортсмены, употребляющие химические препараты для повышения силы и массы. Резкое прекращение приема препаратов и тренировок приводят к плохому самочувствию. Некоторым пришлось ложиться под капельницу", – указано в сообщении.

Павловский добавил, что на киевских пляжах полицию он не видел, людей никто не контролировал.

В Киеве люди вышли на улицы после ослабления карантина

В Киеве люди вышли на улицы после ослабления карантина

В Киеве люди вышли на улицы после ослабления карантина

В Киеве люди вышли на улицы после ослабления карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 11 мая начали снимать ограничения карантина.

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