В Киеве ликвидировали ''Киевоблэнерго'': кому теперь платить за свет

В Киеве прекратила существование коммунальное предприятие "Киевоблэнерго".

Предприятие официально заявило о полном прекращении своей деятельности, сообщает пресс-служба.

Начиная с 1 февраля 2019 граждан будет обслуживать ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания".

Отметим, что закрытие компании обосновано законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно которому функции по распределению и поставке электроэнергии потребителям предоставляют различные компании: оператор системы распределения - ЗАО "Киевоблэнерго" и компании-электропоставщиков.

В каждом регионе страны выбирает одного поставщика электроэнергии. В Киеве – это ООО "КОЕК".

Киевоблэнерго

Отметим, что оператор системы распределения - ЗАО "Киевоблэнерго" и поставщик - ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" – это две независимые компании с различными лицензиями и счетами.

В январе 2019 года все потребители Киевской области получат счета еще от "Киевоблэнерго", чтобы оплатить услуги, полученные в декабре 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине все облэнерго со временем перейдут на RAB-тарифы, согласно которым для отдельных потребителей электроэнергия подорожает на 350%.

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