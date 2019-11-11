В Киеве Lexus вылетел на тротуар и раздавил людей. Фото 18+

В Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и сбил там мужчину и женщину.

В результате ДТП молодая женщина получила смертельные травмы и погибла на месте. Об этом сообщают "Вартові Еспресо" в Facebook.

"Мужчина, шедший с ней, был госпитализирован. Как рассказали свидетели происшествия, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент, перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовый авто вылетел на тротуар, где как раз шли люди", – говорится в сообщении.

После того, как Lexus сбил людей, он пробил ограждение, въехал на стоянку. На место была вызвана полиция, обстоятельства аварии уточняются.

В Киеве произошло жуткое ДТП Вартові Еспресо

В Киеве произошло жуткое ДТП Вартові Еспресо

В Киеве произошло жуткое ДТП Вартові Еспресо

В Киеве произошло жуткое ДТП Вартові Еспресо

В Киеве произошло жуткое ДТП Вартові Еспресо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Ей раздавило легкие.

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