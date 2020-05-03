В Киеве рекордно снизилось количество заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки 17 киевлян заболели коронавирусом, один случай – летальный, в целом количество инфицированных составляет 1511 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, из новых заболевших 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев, а также 10 мужчин от 30 до 80 лет.

"Еще в 17 киевлян лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирус. Это 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев, а также 10 мужчин от 30 до 80 лет. В больницу госпитализировали 9 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков. Один случай в сутки, к сожалению, – летальный. Всего в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – уточнил мэр.

Кличко также призвал беречь себя и людей, которые рядом, и не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 2 мая было зафиксировано 1494 подтвержденных случаях заболевания коронавирус COVID-19.

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