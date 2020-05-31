В Киеве коронавирусом заболели почти 3000 человек: Кличко обратился к жителям

В Киеве по состоянию на 31 мая зафиксировали 2985 подтвержденных случаев COVID-19. В столице за последние сутки коронавирус обнаружили у 81 человека, 11 из них – медики.

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Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки не было ни одного летального случая болезни.

Виталий Кличко призвал киевлян не быть легкомысленными

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Днепровском районе – 25, в Деснянском и Дарницком – по 14.

Среди заболевших за сутки:

40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;

4 девочки от 2 до 8 лет;

31 мужчина от 19 до 86 лет;

6 мальчиков – трем из них по 1 году, остальным – 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 11 человек. Всего за время пандемии коронавирус преодолели 648 жителей столицы.

"Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное – чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин", – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 31 мая резко возросло количество зараженных COVID-19.

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