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31 мая • обновлено в 10:15
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В Киеве коронавирусом заболели почти 3000 человек: Кличко обратился к жителям

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В Киеве по состоянию на 31 мая зафиксировали 2985 подтвержденных случаев COVID-19. В столице за последние сутки коронавирус обнаружили у 81 человека, 11 из них – медики.

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Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки не было ни одного летального случая болезни.

Виталий Кличко призвал киевлян не быть легкомысленными

Виталий Кличко призвал киевлян не быть легкомысленными

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Днепровском районе – 25, в Деснянском и Дарницком – по 14.

Среди заболевших за сутки:

  • 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;

  • 4 девочки от 2 до 8 лет;

  • 31 мужчина от 19 до 86 лет;

  • 6 мальчиков – трем из них по 1 году, остальным – 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 11 человек. Всего за время пандемии коронавирус преодолели 648 жителей столицы.

"Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное – чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин", – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 31 мая резко возросло количество зараженных COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
КГГА вирус
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    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

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