В Киеве коронавирусом заболели еще более 450 человек

Мирослав Семенюк Кияни 09:50, 18.10.2020 Обновлено: 10:17, 18.10.2020

В Киеве по состоянию на утро 18 октября зафиксировали 30 463 случая коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 453 жителей столицы.

Всего в Киеве 582 летальных случая, вызванный вирусом, из них за минувшие сутки – 13. Об этом сообщается на портале СНБО.

Выздоровели уже 10 696 пациентов. За сутки болезнь преодолели 35 человек.

В Киевской области за сутки были выявлены 245 новых случая инфицирования, всего – 12 684. При этом умерли 283 пациента (+12 за сутки), выздоровели – 7196 (+92 за сутки).

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 октября в Украине официально подтверждены 298 872 случая коронавирусной инфекции. Из них 5231 был обнаружен за прошедшие сутки.

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